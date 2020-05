Cowboy Bebop : nouvelles révélations prometteuses sur la série live-action de Netflix

En plus de produire la série live-action One Piece, Marty Adelstein est également derrière l'adaptation (toujours en live-action) du cultissime anime Cowboy Bebop pour Netflix. Un projet créé en collaboration avec Shinichiro Watanabe - le réalisateur de la série d'animation japonaise, qui semble tout particulièrement l'exciter.

Tout va bien pour Cowboy Bebop

A en croire ses propos accordés à Syfy, même si le tournage a malheureusement été contraint de se mettre en pause durant plusieurs mois à la suite d'un accident de John Cho - l'interprète de Spike, les premiers résultats seraient à la hauteur des ambitions : "On a déjà terminé trois épisodes, on commençait à tourner le sixième quand John Cho s'est malheureusement blessé aux ligaments. Mais je dois vous le dire, j'aime vraiment la série, c'est très cool".

A ce sujet, il l'a par ailleurs précisé, lui et son équipe ont préparé au mieux cette adaptation afin de satisfaire les fans originaux : "Avec tous ces films adaptés d'anime qui sont sortis et qui ont été accusés de White-washing (méthode qui consiste à prendre des acteurs blancs plutôt à la place d'un acteur de l'origine ethnique du personnage, ndlr), nous avons vraiment fait tout notre possible pour être le plus fidèle". Le producteur l'a ensuite précisé, "Tous les personnages sont multi-ethniques, c'est un casting génial. (...) Nous avons le compositeur original, Yoko Kanno, qui fait la musique".

De fait, Marty Adelstein l'a rappelé une dernière fois, "Les deux épisodes que j'ai vus sont tellement fun. C'est vraiment très amusant". Difficile de ne pas avoir hâte même si, malheureusement, entre la pause du tournage + l'épidémie actuelle de Covid-19, on ne sait pas encore à quel moment la série sera mise en ligne sur Netflix.