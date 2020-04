Comme prévu, Netflix et ses concurrents voient leurs audiences exploser avec le confinement

On ne répétera jamais assez le mot d'ordre : restez chez vous ! Alors que le covid19 (coronavirus) continue de se propager dans de nombreux pays dont la France, les mesures de confinement se durcissent. Bloqués chez eux, de nombreuses personnes se rabattent sur Netflix et autres services de vidéos à la demande pour passer le temps. A tel point que Netflix, tout comme Youtube, a décidé de réduire les débits sur tous ses flux en Europe pendant 30 jours pour éviter tout risque de saturation.

La consommation des services de SVOD a doublé durant le confinement

Alors que cela fait plus de deux semaines que le confinement est en cours, les différents services de vidéos ont pu constater une explosion du nombre d'abonnements. "La semaine du 23 mars, on comptait, chaque jour en France, 5 millions de "streamers", contre 2,7 millions, il y a un an. En une semaine, le nombre de programmes regardés est passé de 14,8 millions à 18 millions", a dévoilé Philippe Bailly, fondateur de la société de conseil sur les médias NPA Conseil au Monde.

Succès pour Netflix, qui rassemble 2 tiers de la consommation

Sur la première marche du podium, on retrouve sans grande surprise Netflix, avec 2 tiers de la consommation. Rien d'étonnant quand on voit le succès de séries comme Elite ou de films comme La plateforme ou 7. Koğuştaki Mucize ces derniers jours... Quant aux souscriptions, elles ont parfois triplé ou quadruplé. L'appli Netflix a été téléchargée 8,3 millions de fois dans le monde la semaine du 23 mars, contre 4,7 millions habituellement, selon la société d'analyse d'audience mobile Sensor Tower. Mais les autres services comme Amazon Prime, OCS ne sont pas en reste : la consommation des services de SVOD a doublé durant le confinement. De quoi présager un véritable succès pour le lancement de Disney+, qui doit débarquer le 7 avril en France.