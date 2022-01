Cobra Kai saison 4 : la fin pour Miguel et Robby expliquée par les showrunners

Attention cet article contient des spoilers sur la fin de la saison 4 de Cobra Kai !

Le choix de Miguel en fin de saison 4 de Cobra Kai, expliqué par les showrunners

Alors que les fans attendent déjà la saison 5, la saison 4 de Cobra Kai est dispo sur Netflix depuis le 31 décembre 2021. Et si vous avez déjà maté tous les épisodes et que vous vous posez des questions sur le final, les créateurs de la série se sont confiés sur la fin. Josh Heald et Jon Hurwitz ont en effet donné des explication sur la fin de saison 4 de Cobra Kai à TVLine. Notamment sur la décision de Miguel, qui a quitté le tournoi avant son dernier combat pour partir retrouver son père au Mexique.

"Nous avons vu Miguel atteindre les plus hauts sommets, et nous l'avons même vu gagner un tournoi All Valley. Nous voulions positionner l'intrigue Miguel/Johnny dans la saison 4 d'une manière plus personnelle, en termes de comment Miguel aborde ce tournoi, comment il se réconcilie avec qui il est, et comment il découvre sa relation avec Johnny, qui est en train d'évoluer. Johnny est un sensei et une figure paternelle, et nous voulions vraiment nous appuyer là-dessus. En dehors de la dynamique père-fille de Sam et Daniel, ce sont vraiment les seuls autres personnages avec lesquels nous pouvons faire ce type d'intrigue" a expliqué Josh Heald.