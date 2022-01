Cobra Kai saison 5 : tournage, casting... les premières infos

La bande-annonce de la saison 4 de Cobra Kai : toutes les infos sur la saison 5

La saison 4 de Cobra Kai est dispo depuis le 31 décembre sur Netflix et si vous vous êtes jetés sur les épisodes, bonne nouvelle : Netflix a déjà commandé une saison 5 de la série, suite des films Karaté Kid. Si la date de sortie n'est pas encore fixée, on en sait déjà plus sur le tournage ou bien sur les nouveaux qui débarquent au casting. Voici les premières infos sur la suite, sans spoilers sur la saison 4 !