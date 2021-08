Cobra Kai saison 5 : Netflix commande déjà une suite, bientôt la fin pour la série ?

Cobra Kai va se poursuivre sur Netflix

Récemment nommée dans la catégorie "Meilleure comédie" aux Emmy Awards, Cobra Kai se retrouve au centre d'une autre bonne nouvelle en cette fin d'été. Ce vendredi 27 août 2021, Netflix a en effet communiqué sur l'avenir de sa nouvelle série à succès. Résultat, cette suite de Karate Kid, qui avait timidement débuté sur YouTube, n'est pas près de s'arrêter.

Tandis que la saison 4 - qui s'annonce "encore plus énorme", sera diffusée au mois de décembre de cette année, la plateforme de streaming a officiellement déjà commandé une saison 5, vraisemblablement attendue pour la fin 2022. Pour l'heure, aucun détail n'a été dévoilé à son sujet (nombre d'épisodes ? les acteurs au casting ? l'histoire à venir ?), mais cette saison 5 pourrait néanmoins ne pas être la dernière.

Pas encore la fin pour la série ?

En janvier dernier, Josh Heald - le showrunner, assurait à TVLine, "Nous avons déjà la fin [de la série] dans notre tête. Cela fait un moment qu'on la connait". Cependant, il le précisait aussitôt, malgré un plan déjà établi et validé, lui et son équipe ne sont pas encore prêts à le mettre en scène, "La fin ne sera pas en saison 4. Elle est prévue bien au-delà de ça. Dans notre esprit, on imagine encore plein de saisons portées par des histoires qui méritent d'être racontées avant de conclure la série."

Reste tout de même à savoir ce que Netflix en pensera. On le sait, les dirigeants privilégient le turn-over afin d'ajouter toujours plus de contenus à leur catalogue plutôt que la continuité. De fait, même s'ils n'ont pas communiqué sur une fin programmée, la commande d'une saison 6 n'est pas encore assurée.