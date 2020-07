Claude (Koh Lanta 2020) et Naoil décorés d'une médaille d'or par leur ville 🏅

Alors que la nouvelle saison de Koh Lanta commence à la rentrée sur TF1 (eh oui déjà), la défaite de Claude est encore dans tous les esprits. Les téléspectateurs le voyaient gagner, mais malheureusement, il est tombé en deuxième des poteaux et, en plus de ça, Naoil ne l'a pas choisi : elle a préféré prendre Inès. Une bonne technique pour elle puisqu'elle a gagné Koh Lanta 2020. Claude n'a donc pas pu prendre sa revanche, mais il a été récompensé autrement.

Claude et Naoil récompensés

Ce mercredi 1er juillet, Naoil et le finaliste de Koh Lanta 2020 ont rencontré de jeunes fans dans leur ville à Puteaux et ont été décorés de la médaille d'or par la Maire Joëlle Ceccaldi-Raynaud : "C'est avec une grande joie que la ville a accueilli ses champions : celle qui a remporté l'édition 2020 de Koh Lanta, @naoil_kohlanta2k20 et le finaliste @claude_kohlanta ! Ces deux putéoliens ont porté fièrement les couleurs de notre ville devant la France entière ! Le Maire, Joëlle Ceccaldi-Raynaud, leur a remis la médaille d'or de la Ville devant un Conseil Communal des Jeunes et des écoliers putéoliens en liesse de voir leurs idoles !"

En plus de cette jolie récompense, un électeur de Rennes a tenté d'élire Claude comme Maire. en glissant le nom de l'aventurier dans son enveloppe : "Nous avons eu pas mal de bulletins nuls, c'est plutôt divertissant au milieu du comptage qui est très automatique. Le dépouillement a été stoppé quelques instants pour notifier la nullité du bulletin. Celui-ci nous a clairement davantage amusés que les autres", a confié une assesseuse à Ouest France.