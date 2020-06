Claude (Koh Lanta 2020) : son nom se retrouve dans les urnes à Rennes pour les municipales

Alors que le second tour des élections municipales a eu lieu ce dimanche 28 juin 2020 pour 5 000 communes de France et 16 millions d'électeurs, celui-ci nous a réservé plusieurs surprises. D'abord, le taux d'abstention record puisqu'il a atteint 59%, la vague verte synonyme de la victoire d'Europe Ecologie-Les-Verts dans plusieurs villes, mais aussi la victoire des femmes dans la moitié des plus grandes villes de France.

Le nom de Claude de Koh Lanta sur un bulletin de vote

Ce n'est pas tout : le dépouillement a parfois révélé certains bulletins de vote surprenants. Ce fut le cas dans un bureau de vote situé boulevard de Verdun, à Rennes, où une assesseuse est tombée sur "Claude De Koh-Lanta !". "Nous avons eu pas mal de bulletins nuls, c'est plutôt divertissant au milieu du comptage qui est très automatique. Le dépouillement a été stoppé quelques instants pour notifier la nullité du bulletin. Celui-ci nous a clairement davantage amusés que les autres", a-t-elle confié à Ouest France.

Futur candidat aux Présidentielles de 2022 ?

Il faut croire que certains ont encore la défaite du héros en travers de la gorge, un mois après la finale de Koh Lanta. Souvenez-vous, alors qu'il affrontait Inès et Naoil sur les poteaux, il est tombé deuxième, avant d'être éliminé par la boxeuse. De quoi provoquer la colère des téléspectateurs, qui le voyaient déjà vainqueur de l'émission... et Président de la République. Remarque, ce serait plutôt logique qu'il se présente aux Municipales avant de se présenter aux Présidentielles ! En attendant de régner sur la France, on le retrouvera cet été dans Fort Boyard, aux côtés de Miss France 2020, et c'est déjà pas mal.