Christian Quesada déjà condamné dans le passé : son ex femme l'avait dénoncé à la police

Christian Quesada avait déjà été condamné 2 fois dans le passé

Dans Les 12 coups de midi sur TF1, Christian Quesada était devenu le grand champion. Mais après son succès dans l'émission animée par Jean-Luc Reichmann, le candidat de jeu TV s'est révélé être dangereux. En mars 2019 il avait été arrêté chez lui et mis en examen. Et en avril 2020, il a été condamné à 3 ans de prison ferme pour corruption de mineures et détention et diffusion d'images pédopornographiques.

Alors que Christian Quesada est libre, il est sorti de prison plus tôt que prévu grâce au système de remises de peines, et qu'il aurait déménagé et se serait transformé physiquement pour ne pas être reconnu, de nouvelles confidences ont été faites sur l'affaire. Le docu La Face cachée de Christian Quesada, les nouvelles révélations a été diffusé ce mardi 30 mars 2021, sur RMC Story. Le réalisateur de ce reportage, Guillaume Genton (qui est chroniqueur dans TPMP sur C8) a effectivement eu accès au dossier judiciaire.

Et c'est ainsi qu'il a révélé que Christian Quesada avait déjà été condamné dans le passé avant cette histoire. L'ex champion des 12 coups de midi a en effet reçu 3 condamnations de justice au total.

Son ex femme l'avait dénoncé à la police après une découverte choc

Dans le documentaire, on apprend ainsi que Christian Quesada avait été condamné à 2 mois de prison avec sursis pour exhibition sexuelle en 2003. Et en 2009, il avait déjà été condamné à 10 mois de prison avec sursis pour corruption de mineur de plus de 15 ans et détention d'images pédopornographiques.

Une condamnation rendue possible grâce à son ex femme, Emilie. En 2008, "elle découvre un profil qu'a créé Christian Quesada où il se fait passer pour une jeune fille de 15 ans et converse avec d'autres jeunes filles et leur demande d'envoyer des photos d'elles nues" a expliqué le spécialiste judiciaire Dominique Rizet. L'ex femme de Christian Quesada l'avait alors dénoncé via la plateforme de signalements des pédophiles.

Une fois la police alertée, il avait été interrogé. Il aurait expliqué aux forces de l'ordre qu'il n'avait pas eu d'enfance et qu'il voulait juste rattraper le temps perdu. Mais forcément, sa défense ne tenait pas la route et il avait été jugé et condamné en 2009.