Chemical Hearts, Les Nouveaux Mutants, Tenet... : 8 films à voir en août 2020

Work It

Netflix a montré son amour pour les films de danse, notamment avec le film Feel the Beat, dans lequel joue Sofia Carson. Eh bien la plateforme de streaming va bientôt mettre en ligne un nouveau teen movie avec encore plus de chorégraphies : Work It. L'histoire ? Quinn (Sabrina Carpenter, vue dans Tall Girl) est une étudiante de 18 ans intelligente et assidue en cours, mais un peu maladroite. Pour intégrer l'université de ses rêves, elle va tenter de remporter un concours de danse, même si ce n'est pas gagné d'avance. Sabrina Carpenter donne notamment la réplique à Keiynan Lonsdale (Flash) et Jordan Fisher (A tous les garçons que j'ai aimés 2).

Date de diffusion : le 7 août 2020 sur Netflix