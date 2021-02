Chase Stokes (Outer Banks) et Madison Bailey s'éclatent à la plage pour les jeans American Eagle

Dans le communiqué de presse, Jennifer Foyle, directrice de la création d'AEO Inc. et présidente de la marque mondiale Aerie, a rappelé que les jeans American Eagle traversent les époques. Ils sont intemporels, "toujours à la mode". Et s'ils restent un must have en matière de jeans, c'est parce qu'ils ont su se renouveler à chaque fois avec "de nouveaux tissus, de nouvelles coupes et de nouveaux lavages afin d'offrir qualité et confort - en proposant le meilleur de l'innovation en matière de jeans".

Une campagne good vibes et authentique qui fait penser à Outer Banks

La campagne a été tournée avec plusieurs caméras, dont un Polaroid et un iPhone. Quant au lieu, c'est sur une plage que Chase Stokes et Madison Bailey ont shooté, qui rappelle un peu le lieu de tournage d'Outer Banks. Un endroit ensoleillé et plein de "good vibes", avec "un véritable sentiment d'optimisme" qui fait du bien à voir, "surtout maintenant" en temps de pandémie.

C'est aussi pour leur bonne humeur que les acteurs ont été choisis : "Nous avons choisi Chase et Madison pour représenter nos clients et mettre en valeur leur véritable personnalité", avec "un sentiment d'authenticité à l'écran mais aussi hors écran".