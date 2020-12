Outer Banks : persos, intrigues et lieux copiés sur un livre ? La série Netflix accusée de plagiat

Outer Banks est-elle un copié-collé d'un livre ?

Nouveau bad buzz pour Outer Banks ! La prod de la série Netflix avait été forcée de s'excuser et de dédommager plusieurs personnes pour la gêne occasionnée pendant la durée du tournage de la saison 2. Et maintenant, selon les documents obtenus par TMZ, elle se retrouve accusée de plagiat. Kevin Wooten, un professeur d'anglais et de littérature dans un lycée en Caroline du Nord (Etats-Unis) a intenté une action en justice contre Outer Banks pour violation de droits d'auteur.

Kevin Wooten accuse en effet Jonas Pate et Joshua Pate, les créateurs d'Outer Banks, d'avoir volé ses idées écrites dans son livre Pennywise : The Hunt for Blackbeard's Treasure (qui pourrait se traduire en français par Pennywise : La chasse au trésor de Barbe noire), publié en 2016.

Selon lui, la série Netflix aurait copié le cadre, les personnages (notamment les Pogues alias John B, JJ, Kiara et Pope) et les intrigues de son roman original. L'histoire de son bouquin se déroule en effet en Caroline du Nord, dans les quartiers de Pennywise et Outer Banks. Et ce sont aussi 4 ados fauchés qui trouvent une carte au trésor. Et il y a aussi un "méchant" très riche qui veut ce trésor.

L'auteur réclame de l'argent et une mention dans la série Netflix

Alors que Netflix avait officialisé la saison 2 d'Outer Banks, la série serait donc poursuivie en justice pour plagiat. Kevin Wooten réclame des dommages-intérêts légaux, des actions punitives, des redevances et une ligne de crédit. Il espère en effet avoir une mention pour chaque épisode qui précise : "Histoire de Kevin Wooten, basée sur le roman Pennywise : The Hunt for Blackbeard's Treasure".

Netflix n'a pas encore réagi, les créateurs d'Outer Banks non plus, ni même le casting notamment composé de Chase Stokes et Madelyn Cline (qui sont en couple dans la vraie vie).