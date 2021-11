Cécile (L'amour est dans le pré 2021) séparée de Franck : les raisons de leur rupture... par SMS

A propos des raisons de leur rupture, Cécile a expliqué : "Ce ne sont ni la distance ni le manque de patience ni mes enfants ni Oregon qui sont responsables de ce triste final. Notre couple n'était pas assez fort pour supporter la diffusion. Du coup, le poids des mots et des images a pesé et a soufflé la flamme naissante". "J'ai eu le courage d'écrire à Franck et la force de rester moi-même, sincère et entière dans mes sentiments et émotions. Un mot fin n'est jamais facile mais peut-être là encore plus car j'y croyais vraiment" a-t-elle aussi déclaré, révélant ainsi avoir décidé de cette séparation et avoir écrit à Franck pour rompre.

"Et, c'est aussi la fin d'une belle aventure avec nos familles, avec la famille ADP, avec vous. Nous nous respectons énormément tous les deux et nous aurons l'intelligence de rester amis et de nous souhaiter le meilleur pour la suite" a-t-elle indiqué, "Je partage cette photo d un moment complice et lumineux malheureusement éphémère comme ce coucher de soleil. Et en même temps qui laisse beaucoup de souvenirs".

Franck (ADP) confirme : "Un sms mettait un point final à mon rêve", "je suis si maladroit, que je n'ai pas su y faire"

Les internautes qui pensaient que Franck et Cécile formaient un couple impossible avaient donc malheureusement raison. Franck a confirmé avoir reçu un message par téléphone lui annonçant la séparation : "Un sms mettait un point final à mon rêve... Un couple se vit à deux et je suis si maladroit, si peu habitué aux langages du coeur que je n'ai pas su y faire. Pourtant prêt à apprendre et à aimer, mais pas assez bien. Ma première idée à été de me refermer, de ne plus vouloir souffrir à nouveau. Mais j'ai envie d' y croire encore".