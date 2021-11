Franck (L'amour est dans le pré 2021) et Cécile déjà séparés : le couple a finalement rompu !

Il faut dire que leur histoire avait mal commencé. Après un coup de coeur lors du date dans L'amour est dans le pré 2021, l'agriculteur avait invité Cécile et mais aussi Anne-Lise (dont l'originalité avait fait parler sur les réseaux) à la ferme (ou plutôt au moulin). Sauf que Cécile était partie, Franck préférant le côté "pratique" d'Anne-Lise qui voulait bien emménager avec lui contrairement à Cécile. Après avoir regretté son erreur, le sylviculteur avait reçu l'aide de Karine Le Marchand et écrit une lettre aux fils de Cécile pour s'excuser. Cécile avait donné une deuxième chance à Franck, et l'un de ses enfants avait aussi accepté de le rencontrer, mais l'aîné semblait toujours contre l'idée que Franck rejoigne la famille...

Pour savoir ce qu'il s'est passé exactement entre Franck et Cécile, connaître les raisons de leur rupture, il faudra donc patienter après l'épisode la suite du bilan de L'amour est dans le pré 2021, diffusé le lundi 29 novembre prochain sur M6. L'agriculteur et son ex devraient en effet donner plus de détails juste après la diffusion, sur leurs réseaux.