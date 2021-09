Cardi B maman pour la 2e fois : elle annonce la naissance de son fils

Après un lundi doublement triste avec les décès de Jean-Paul Belmondo et Michael K. Williams, enfin une bonne nouvelle ! En juin dernier, Cardi B annonçait être enceinte de son 2e enfant lors d'une performance bouillante aux BET Awards. Une grossesse que la star de la musique a ensuite exposée sur son compte Instagram avec de nombreuses photos.

Cardi B est de nouveau maman

Après une absence de quelques jours sur les réseaux sociaux, Cardi B a annoncé une grande nouvelle à ses fans : la naissance de son 2e enfant. C'est sur Instagram que la star a dévoilé avoir accouché d'un petit garçon dont le prénom n'a pas encore été dévoilé. Sur une photo, on peut voir Cardi B et Offset sur un lit d'hôpital, tenant leur fils. "4/9/21" a légendé Cardi B qui précise donc que son fils est né samedi dernier. De son côté, Offset a posté une autre photo et écrit en légende "Chapitre 5". Il s'agit en effet de son 5e enfant puisqu'il est aussi papa de 3 autres enfants (Jordan, Kody et Kalea) nés de mère différentes.