Cardi B enceinte de son 2e enfant avec Offset : sa grande annonce en plein BET Awards !

La relation de Cardi B et Offset est assez galère à suivre. Après plusieurs ruptures suite à des infidélités de la part du rappeur, les parents de Kulture se sont remis en couple, mais quelques mois plus tard, ils ont décidé de divorcer. Et alors que les papiers étaient signés et que le divorce était actés, Cardi B et le membre de Migos ont finalement décidé de laisser une (nouvelle) seconde chance à leur love story. Une seconde chance dont ils profitent plutôt bien puisque... leur petite famille va s'agrandir !

Cardi B de nouveau enceinte !

Cardi B est enceinte de leur deuxième enfant, trois ans après la naissance de leur fille Kulture. C'est lors des BET Awards, le 27 juin 2021, que la grande rivale de Nicki Minaj, elle aussi maman, a annoncé sa grossesse en s'affichant avec un baby bump déjà bien rond au moment de rejoindre Offset et les autres membres de Migos sur scène.

Cardi B a donc gardé cette grande nouvelle secrète pendant plusieurs mois : "Cardi B annonçant une nouvelle majeure! Enceinte et en pleine forme !", peut-on lire sur le compte Twitter des BET Awards. Une fois la cérémonie terminée, l'interprète de I Like It a officialisé sa deuxième grossesse sur Instagram en postant une photo d'elle nue avec son baby bump : "#2! ♥️ @offsetyrn", a-t-elle simplement écrit en légende.