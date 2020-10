Cardi B et Offset divorcés mais toujours en couple ? Ce twerk bouillant perturbe les fans

Cardi B fait un twerk allongée sur Offset

En septembre 2020, Cardi B était revenue sur son divorce avec Offset en confirmant être séparée du rappeur mais en assurant que les rumeurs de tromperies étaient fausses. Début octobre 2020, elle a de nouveau affirmé être "célibataire" et "riche". Mais ce dimanche 11 octobre 2020, c'était l'anniversaire de la star notamment connue pour ses tubes I Like It, Bodak Yellow et Taki Taki qui a eu 28 ans. Et pour fêter ça, non seulement la rappeuse a invité son ex-mari à sa birthday party avec ses pote, mais en plus, ils ont dansé collés-serrés.

Cardi B a carrément twerké sur Offset, allongée sur lui et mimant presque un acte sexuel. Alors ok, ils sont parents de l'adorable Kulture et ont été mariés, mais ils sont censés être séparés et divorcés. Du coup, les internautes se posent des questions sur leur relation. Se sont-ils remis en couple ? Continuent-ils de se chauffer "juste pour rire" alors qu'ils ne sont plus ensemble ? C'est un peu le flou total...