Cardi B et Offset divorcent après 3 ans de mariage !

"Les choses ne fonctionnaient plus entre nous depuis longtemps (...) Je suppose que nous n'avons plus de sentiments amoureux l'un pour l'autre. Nous ne sommes plus ensemble et cela pourrait prendre du temps pour obtenir un divorce", a annoncé Cardi B en 2018. La rappeuse n'a finalement pas demandé le divorce et a même décidé de laisser une seconde chance à son histoire avec Offset après que le membre de Migos ait tout mis en oeuvre pour la reconquérir.

Cardi B et Offset divorcent !

Mais parfois, quand les choses ne fonctionnent pas, ça ne sert à rien d'insister. Cardi B semble l'avoir aujourd'hui compris puisqu'elle a une nouvelle fois rompu avec Offset et aurait même décidé de clore leur love story pour de bon en demandant réellement le divorce cette fois-ci.

Si l'on en croit les infos de TMZ, souvent bien informé, l'interprète de WAP aurait déposé une requête le 11 septembre 2020 et aurait déclaré que son mariage est "irrémédiablement brisé" et qu'il n'y aurait "aucune perspective de réconciliation".

Cardi B aurait aussi demandé la garde légale et exclusive de leur fille Kulture, âgée de 2 ans, et à ce que Offset, qui a souvent été infidèle, lui verse une pension alimentaire (dont le montant est inconnu) et paie lui-même tous ses frais juridique. Ces infos sont quand même à prendre avec des pincettes car la rivale de Nicki Minaj et son (ex) mari n'ont pas réagi à leur supposé divorce !