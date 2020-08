Cardi B et Megan Thee Stallion passent en mode sauvage dans le clip "WAP"

Cardi B s'associe à Megan Thee Stallion pour "WAP"

Megan Thee Stallion est un peu LA rappeuse du moment ! Sa carrière a connu une vraie ascension grâce à son morceau Savage, remixé avec Beyoncé et devenu l'un des plus populaires sur TikTok : plus de 30 millions de vidéos ont été réalisées sur l'appli avec son son ! Et preuve de son succès, Megan Thee Stallion a été invitée par Cardi B à collaborer avec elle sur son titre WAP, aux paroles assez cash : "Whores in this house / There's some whores in this house." "Whores" qui signifie "p*tes" en français.

Le clip surfe sur le côté sulfureux des paroles : l'interprète de I Like It et Megan Thee Stallion se dévoilent assez sexy et réalisent des chorégraphies plutôt hot dans des tenues légères. D'ailleurs, vous pensez quoi du cache téton léopard de Cardi B ? 😂

Un clip sexy qui divise

Alors que le clip de WAP compte déjà plus de 5 millions de vues en 5 heures, les internautes ne se gênent pas pour donner leur avis et tous leurs messages ne sont pas que positifs. Certains trouvent la réalisation vulgaire tandis que d'autres se demandent l'utilité de Kylie Jenner dans la vidéo : l'ex de Travis Scott apparaît seulement quelques secondes dans une tenue sauvage. En tout cas, ces remarques n'ont pas empêché Cardi B et Megan Thee Stallion, qui s'est fait tirer dessus récemment, de se retrouver en TT France.