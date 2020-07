Megan Thee Stallion revient sur la nuit où elle s'est fait tirer dessus : "c'était effrayant"

Que s'est-il passé entre Tory Lanez et Megan Thee Stallion le 12 juillet 2020 ? Alors qu'ils rentraient d'une soirée en voiture, une violente dispute a éclaté entre les deux stars, à tel point que les voisins ont prévenu la police pour nuisance sonore. Une fois sur place, les forces de l'ordre ont arrêté le rappeur et ont découvert une arme dans son véhicule. L'interprète de Savage, elle, est sortie de la voiture blessée au pied. Et si, au début, elle a affirmé avoir été blessée par des bouts de verre, elle a finalement avoué qu'on lui avait tiré dessus.

"On m'a tiré dans les deux pieds"

Lors d'un live Instagram, Megan Thee Stallion est revenue, avec beaucoup d'émotion, sur cette fameuse nuit, la pire expérience de sa vie : "on m'a tiré dans les deux pieds. J'ai dû me faire opérer pour enlever les balles. C'était hyper effrayant. Je ne pensais pas que j'allais pleurer. Ce fut la pire expérience de ma vie. Et ce n'est pas drôle. Il n'y a pas à rigoler de ça, ni à inventer des histoires (...) Je n'ai pas mérité de me faire tirer dessus, je n'ai pas fait de la m*rde. Heureusement, les balles n'ont pas touché d'os." La chanteuse est encore sous le choc, mais elle ne semble pas encore prête à dénoncer le coupable.

Mais si l'on en croit les infos de Page Six et TMZ, Tory Lanez serait celui qui a tiré sur Megan Thee Stallion : il aurait ouvert le feu sur elle alors qu'elle était en train de sortir de la voiture durant leur altercation. Pour le moment, il est présumé innocent. Affaire à suivre.