Megan Thee Stallion blessée : elle avoue qu'on lui a tiré dessus, Tory Lanez soupçonné ?

Tory Lanez arrêté

Que s'est-il passé entre Tory Lanez et Megan Thee Stallion ? Alors qu'ils sortaient d'une soirée, en compagnie de Kylie Jenner notamment, les deux stars sont parties ensemble, avec leur amie Kelsey Nicole, dans la voiture du rappeur. Peu de temps après, aux alentours de 4 heures du matin, une dispute aurait éclaté, à tel point que la police a été prévenue à cause du bruit provoqué par l'altercation.

Une fois sur place, les forces de l'ordre ont arrêté Tory Lanez et ont ensuite découvert une arme dans sa voiture : l'artiste a été libéré sous caution, pour la somme de 35 000 dollars. Megan Thee Stallion, elle, a été retrouvée le pied en sang : elle a affirmé lors de son hospitalisation s'être fait ça avec des bouts de verre. Une vidéo de l'arrestation, sur laquelle on peut voir Daystar Peterson, de son vrai nom, et l'interprète de Savage blessée, a été dévoilée par TMZ.