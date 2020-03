Kylie Jenner et Travis Scott de nouveau en couple ? "Ils font les choses tranquillement"

Kylie Jenner et Travis Scott se sont séparés pour des raisons qui restent encore assez floues. Si l'on en croit la grand-mère de la fille de Kris Jenner, les parents de Stormi sont allez trop vite et auraient dû se marier avant de commencer à fonder une famille. Le rappeur et Kylie n'ont jamais confirmé ces confidences. En attendant, une source anonyme a confié, en octobre 2019, qu'ils étaient sur le point de se remettre ensemble et depuis... plus rien. Et s'ils s'étaient remis en couple dans la plus grande discrétion ?

"La période d'éloignement était nécessaire"

La rumeur a commencé il y a quelques temps et semble aujourd'hui se confirmer avec les confidences de The Sun : "Kylie et Travis sont de nouveau ensemble, mais ils font les choses tranquillement. Ils restent dans leur maison respective et ne veulent rien faire de trop public parce que si tout se passe mal, ils ne veulent pas annoncer une nouvelle rupture. En tout cas, ils sont ensemble et sa famille à elle est heureuse, mais souhaite qu'elle fasse attention", a expliqué une source.

Elle a ensuite déclaré : "Kylie et Travis ont tous les deux tiré des bénéfices de leur rupture l'année dernière. La période d'éloignement était nécessaire pour les deux côtés car ils avaient besoin d'un peu d'espace." Kylie Jenner et Travis Scott n'ont rien officialisé pour le moment !