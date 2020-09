Cardi B divorcée d'Offset à cause de ses infidélités ? Sa mise au point et son explication

La relation entre Cardi B et Offset a souvent été mouvementée, notamment à cause des infidélités du membre de Migos. Malgré ces dérapages, la maman de Kulture a accepté de lui donner une seconde chance et de se marier avec lui en secret en septembre 2017. Sauf qu'un an plus tard, ils ont rompu... avant de se réconcilier peu de temps après seulement.

"Ce n'est pas à cause d'une tromperie"

Et aujourd'hui, où en est leur histoire ? Eh bien, Cardi B a demandé le divorce car leur union est "irrémédiablement brisée" : il n'y a "aucune perspective de réconciliation", a annoncé TMZ. Ce week-end, l'interprète de WAP a pris la parole sur Instagram pour confirmer sa rupture définitive avec Offset, mais aussi pour rétablir la vérité sur les raisons : "Cette fois, je n'ai pas pleuré. Vous voulez savoir pourquoi ? La raison de ce divorce n'a rien à voir avec ce qu'il s'est passé avant. Ce n'est pas à cause d'une tromperie. Je vois les gens dire qu'il va bientôt accueillir un bébé, c'est un p*tain de mensonge."

Cardi B a ensuite expliqué : "Je suis juste fatiguée de me disputer et de ne plus être sur la même longueur d'ondes. Quand vous ressentez que ce n'est plus pareil. Avant même d'être trompée, j'ai préféré partir. Rien de fou ne s'est produit, les gens s'éloignent simplement. J'ai fréquenté cet homme pendant 4 ans, j'ai un enfant avec lui. Parfois, vous êtes juste épuisé par les disputes et l'accumulation. Je vais bien. Je ne suis pas abattue, dévastée ou blessée."