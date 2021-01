Nicki Minaj dévoile les premières photos de son fils, tous les Internautes sous le charme

Depuis le mois d'octobre 2020, Nicki Minaj est l'heureuse maman d'un petit garçon. Et afin de bien débuter l'année 2021, l'interprète d'Anaconda et MotorSport a profité de son compte Instagram pour dévoiler les premières photos de son fils. Et forcément, tous ses fans sont déjà sous le charme.

Le fils Nicki Minaj il est adorable avec des big joues la — Be (@Laaurianeuh) January 2, 2021

Le bb de nicki il est tellement chou je suis en larmes — MARAJ DESCENDANT (@Kikathcho) January 2, 2021

Le bb de Tata Nicki ! J'ai envie de le croquer pic.twitter.com/fyulCnWHOo — (@Vbluee__) January 2, 2021

Le bb de Nicki il est trop mignon il a les yeux de Nicki pic.twitter.com/OqfnRSD7Vf — Lucia Jr (@lucia_jr06) January 2, 2021

Ahhhh il est trop cute le bb de nicki, Dieu merci c'est son portrait crach — kapayapaan (@lau_80z) January 2, 2021

le fils de nicki il est trop mignon il lui ressemble de fouuuuu — edw (@edwoouina_93) January 2, 2021

le fils de Nicki c'est trop un bonbon tchii — ann (@anneegns) January 2, 2021

Le fils de Nicki il a dj la classe a son ptit age il es trop chou ! — Soya (@hermina_94) January 2, 2021