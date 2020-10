Nicki Minaj maman : elle confirme enfin et dévoile le sexe de son bébé !

Il y a quelques semaines, des rumeurs annonçaient que Nicki Minaj aurait accouché prématurément de son premier enfant le 27 août 2020. Sauf que d'après les infos de TMZ (souvent bien informé), elle aurait finalement donné naissance à son bébé avec son mari Kenneth Petty le 30 septembre dernier. Alors, l'interprète de Anaconda est-elle réellement devenue maman ? Eh bien oui ! Elle a enfin officialisé la grande nouvelle !

Nicki Minaj maman d'un petit garçon !

C'est en partageant les cadeaux envoyés par Beyoncé, Kanye West, Kim Kardashian, Karol G ou encore Winnie Harlow que Nicki Minaj a confirmé l'arrivée de son bébé et dévoilé son sexe : "Merci à Queen B, Kim & Ye, Riccardo Tisci, Winnie, Karol et tout ceux qui m'ont envoyé leurs voeux en cette période. Ca représente beaucoup pour moi. Je suis tellement reconnaissante et amoureuse de mon petit garçon. Tellement folle d'amour. Mon garçon préféré du monde entier", a-t-elle écrit en légende. Vous l'aurez donc compris, Kenneth Patty et la rivale de Cardi B sont devenus parents d'un petit garçon dont on ne connaît pas encore le prénom.