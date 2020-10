Nicki Minaj maman : elle aurait accouché de son premier enfant 👶

En 2014, Nicki Minaj confiait : "J'ai l'impression d'être faite pour être mère." Six ans plus tard, son souhait a été exaucé puisqu'elle est enceinte de son premier enfant comme elle l'a annoncé officiellement sur Instagram le 20 juillet 2020. Son mari Kenneth Petty et la rappeur vont donc devenir parents pour la toute première fois. D'ailleurs, d'après certains internautes, Nicki Minaj aurait accouché le 27 août dernier, prématurément.

Nicki Minaj devenue maman ?

Une rumeur qu'elle n'a jamais confirmé depuis, mais si l'on en croit les infos de TMZ, la rivale de Cardi B n'a pas du tout donné naissance à son bébé cet été : elle l'aurait mis au monde le 30 septembre à Los Angeles. Le site, souvent bien informé, précise qu'il ne connaît pas le sexe ni le prénom du bout de chou, mais que l'ancien criminel était bien présent lors de l'accouchement.

Pour le moment, Nicki Minaj n'a pas officialisé l'arrivé de son premier enfant avec Kenneth Petty, qu'elle a épousé en octobre 2019. Sa maman Carol Maraj, elle, a semé le doute sur l'arrivée de l'enfant de sa fille il y a quelques semaines : "Onika a toujours été si encourageante, bienveillante, aimante, audacieuse, belle, dans la crainte de Dieu et dévouée. La maternité te va déjà très bien !"