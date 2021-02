Cara Delevingne et Jaden Smith en couple ? Les photos du bisou qui sèment le doute

Après sa rupture avec Ashley Benson, Cara Delevingne aurait fréquenté Kaia Gerber et Halsey, mais pas de manière sérieuse : "Carla couche avec Halsey depuis quelques semaines. Elles rigolent bien ensemble. Elles s'amusent, elles n'ont pas envie de quelque chose de sérieux pour le moment. Elles sont ok à l'idée de voir d'autres personnes", a confié une source à The Sun. L'ex de G-Eazy et l'actrice de Valerian auraient apparemment fini de s'amuser puisque Halsey est enceinte de son premier enfant, mais ne l'attend pas avec Cara Delevingne.

Cara Delevingne et Jaden Smith grillés en plein bisou

De son côté, la pote de Kendall Jenner aurait elle aussi tourné la page de leur potentielle aventure et aurait même retrouvé quelqu'un, qui n'est autre que Jaden Smith ! Cara Delevingne et le fils de Will Smith ont été grillés en train de s'embrasser dans les rues de Los Angeles le 14 février 2021, soit le jour de la Saint-Valentin.

Des paparazzi ne se sont pas gênés pour les prendre en photo : elles sont à découvrir sur le site du Daily Mail. Mais ce n'est pas tout ! Sur les clichés, on peut aussi apercevoir le rappeur de 22 ans avec un énorme bouquet de roses à la main et l'ex d'Ashley Benson, âgée de 6 ans de plus que lui, le remercier avec un gros câlin. Quel romantique ce Jaden ! Alors, sont-ils vraiment en couple ? Pour le moment, Cara Delevingne et Jaden Smith n'ont rien officialisé. Les internautes sont aussi curieux de savoir si Ashley Benson a vraiment rompu avec G-Eazy après les rumeurs de fiançailles.