Ashley Benson et G-Eazy, la rupture après les rumeurs de fiançailles ? 💔

Les rumeurs de couple entre Ashley Benson et G-Eazy ont commencé à apparaître en mai 2020. Les deux stars ont rapidement officialisé leur relation qui n'en serait pas vraiment au stade du sérieux : "Ils sortent ensemble et se voient", a simplement confié une source proche du rappeur et de l'ex de Cara Delevingne à Us Weekly. Une love story pas sérieuse, vraiment ? Les fans en doutent puisque G-Eazy aurait demandé en fiançailles Ashley Benson trois mois seulement après l'officialisation : l'actrice de Pretty Little Liars s'est affichée au mois d'août avec une sublime bague à l'annulaire gauche.

G-Eazy et Ashley Benson séparés ?

Depuis, l'ex-interprète de Hanna Marin et l'interprète de My, Myself & I n'ont pas confirmé leur futur mariage... qui en réalité pourrait bien ne jamais avoir lieu. Pourquoi ? Parce que Ashley Benson et G-Eazy ne seraient plus en couple à l'heure actuelle d'après les info de E!News.

C'est une source proche des deux artistes qui aurait confirmé leur rupture auprès du tabloïd sans donner plus d'explications sur les raisons de cette supposée séparation. Il faut donc bien évidemment rester vigilant face à cette info car pour le moment, elle n'est pas officielle. En revanche, certains fans y croient puisqu'ils ont remarqué que l'ex de Halsey et sa girlfriend se sont unfollows mutuellement sur les réseaux sociaux.