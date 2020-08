Ashley Benson fiancée à G-Eazy ? Une bague sème le doute

Si les rumeurs de couple entre Ashley Benson et Tyler Blackburn ont longtemps circulé durant la diffusion de Pretty Little Liars, l'interprète d'Hanna Marin a trouvé l'amour après le tournage avec Cara Delevingne. Les deux stars se sont même mariées à Las Vegas en 2019. Au début du mois de mai, on apprenait leur rupture après deux ans d'amour. Mais visiblement, Ashley Benson a déjà retrouvé l'amour.

Ashley Benson fiancée à G-Eazy ?

Quelques jours seulement après les premières rumeurs de séparation (les deux stars auraient rompu en avril mais leur séparation n'a été annoncée qu'en mai), Ashley Benson a été aperçue très proche de G-Eazy. Une idylle qui s'est confirmée au fil des semaines puisque l'actrice et le rappeur ont souvent été aperçus ensemble ces derniers mois. Et leur dernière apparition a suscité pas mal d'interrogations... à cause d'une sublime bague. Comme vous pouvez le voir en photos sur le site de Just Jared, Ashley Benson portait à la main gauche une très jolie bague lors d'une sortie dans les rues de Los Angeles ce mercredi 19 août.

Les deux stars n'ont pas répondu aux rumeurs pour le moment mais on dirait bien que leur relation n'est pas un simple flirt. En mai dernier, une source proce du couple avait confié à Us Weekly que leur relation n'était "pas sérieuse". "Ils sortent ensemble et se voient" avait confié cette personne. On dirait bien que ça a changé.