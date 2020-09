Cara Delevingne en couple avec Halsey après sa rupture avec Ashley Benson ?

Depuis sa rupture avec Ashley Benson, annoncée en mai 2020, la vie sentimentale de Cara Delevingne est assez floue. Certaines rumeurs la disent de nouveau en couple avec Kaia Gerber sauf que la fille de Cindy Crawford fréquenterait Jacob Elordi (The Kissing Booth 2), qui aux dernières news était avec Zendaya. Vous arrivez à suivre ? Accrochez-vous, parce que ce n'est pas terminé.

"Elles n'ont pas envie de quelque chose de sérieux pour le moment"

Il se murmure aujourd'hui que Cara Delevingne serait en train de construire un début d'histoire avec Halsey, l'ex de G-Eazy : le rappeur est d'ailleurs en couple avec Ashley Benson, avec qui il serait fiancé. Oui, tout va très vite dans le monde des stars. Si l'on en croit les infos de The Sun, la relation entre l'interprète de Without Me et la star de Valerian, qui n'ont jamais caché leur bisexualité, ne serait pas encore au stade du sérieux : "Carla couche avec Halsey depuis quelques semaines. Elles rigolent bien ensemble."

La source anonyme poursuit : "Elles s'amusent, elles n'ont pas envie de quelque chose de sérieux pour le moment. Elles sont ok à l'idée de voir d'autres personnes. Elles ont toujours été très ouvertes sur leur sexualité et veulent juste s'amuser pour être sur la même longueur d'onde. Cara l'a embrassée devant des amis. Ce n'est pas grave. C'est vraiment amusant pour elles que leurs ex soient ensemble maintenant, il n'y a pas de rancune." Cara Delevingne et Halsey n'ont pas commenté leur supposée "love story".