Ça devait être l'une des grandes franchises fantastiques, mais elle a lamentablement échoué

John Carter, le plus gros échec de l'histoire du cinéma

Lancer une franchise fantastique n'est jamais facile. C'est même plutôt le contraire. Il y a souvent beaucoup de chance pour que ça ne se passe pas bien et, peu importe les efforts de la part de l'équipe, le public a toujours le dernier mot. Lorsque Disney a sorti John Carter en 2012, il s'agissait de l'une des productions les plus chères de l'histoire. Le studio avait parié que cette adaptation du roman Une princesse de Mars de l'auteur américain Edgar Rice Burroughs, paru en 1917, allait cartonner, mais ce ne fut pas le cas. On se souvient maintenant d'elle comme l'une des grandes déceptions de l'histoire du cinéma.

Taylor Kitsch, star du film, s'est récemment entretenu avec ScreenRant et a avoué qu'il ne regrettait pas d'avoir participé au projet. Au contraire, il a appris beaucoup de choses et voit aujourd'hui le bon côté des choses. "J'ai appris beaucoup de choses grâce à ce film. J'ai toujours une excellente relation avec cette franchise et cela en dit long. Je n'ai aucune rancune, j'ai beaucoup appris. J'ai fait de grands progrès avec elle, personnellement et professionnellement. Ça m'a fait mal, évidemment, mais avec le recul, je ne changerais rien." a-t-il confié..

L'échec de John Carter était une mauvaise nouvelle pour Disney, qui avait déjà prévu deux suites, Gods of Mars et Warlord of Mars. Après avoir pris connaissance des résultats du premier film au box office, ils sont revenus sur leurs plans et ont tourné la page. Le film réalisé par Andrew Stanton avait coûté environ 250 millions de dollars - l'un des plus gros budgets de l'histoire de Disney à l'époque - et n'avait rapporté que 284 millions de dollars dans le monde.

Les raisons pour lesquelles John Carter n'a pas réussi à séduire les spectateurs sont multiples. Beaucoup ont reproché un film avec trop d'effets spéciaux qui n'ont pas plu au public. Il y avait tout de même de bonnes réussites comme des scènes amusantes et divertissant mais la presse soulignait après sa sortie que le film était un spectacle visuel mais dont la narration était insuffisante.

Les attentes du public ont également joué un rôle crucial. John Carter est adapté du roman Une princesse de Mars, qui avait fait l'objet de plusieurs tentatives d'adaptations au cours des dernières décennies. Lorsque Disney a accepté le projet, c'était donc un grand défi mais le film n'a pas été à la hauteur de ce que les gens avaient en tête.

Une seconde vie pour John Carter ?

Grâce aux plateformes, John Carter peut-il avoir une seconde vie et connaître le succès, 10 ans après la sortie ? Le film est maintenant disponible sur Disney+ à travers le monde et le film semble attirer certains spectateurs comme le confiait Taylor Kitsch. "J'ai toujours été flatté. C'est drôle quand les gens parlent de John Carter avec leurs enfants, ils le regardent avec leurs enfants aujourd'hui." a confié l'acteur à Screenrant. De là à relancer l'intérêt d'une suite ? Il ne faut pas rêver non plus !

Cet article a été écrit en collaboration avec nos collègues de Sensacine.