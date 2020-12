BTS : la Corée du Sud valide un projet de loi qui permet de repousser leur service militaire

Etre une star, ce n'est pas juste le bon plan pour être le chouchou de son banquier, ne jamais avoir à faire la queue dans les parcs d'attractions ou recevoir plein de Playstation 5 / Xbox One Serie X gratuitement. Cela vient d'être annoncé par le parlement sud-coréen, être une célébrité comme le groupe BTS peut également offrir quelques passe-droits inattendus.

Un service militaire repoussé

En Corée du Sud, il est en effet obligatoire d'effectuer son service militaire, d'une durée de 21 mois, entre 18 et 28 ans, ce qui correspond justement à la tranche d'âge des 7 membres du groupe de K-pop, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook. Le souci, c'est que leur carrière étant actuellement au sommet, il est impossible pour ces garçons (nés entre 1992 et 1997) de faire une pause de près de 2 ans sans prendre le risque de voir le public s'éloigner et de tout perdre.

Aussi, conscient d'un tel problème et des effets positifs apportés au pays par ces chanteurs en terme d'image et d'impact économique, le parlement vient de leur accorder une faveur. Laquelle ? Il a tout simplement accepté de repousser ce service militaire jusqu'à leur 30 ans. Pour Jin, cela ne lui fera gagner que 2 petites années, mais pour les plus jeunes, c'est un gain de temps considérable qui leur permettra d'enchaîner les albums et les concerts pendant encore un petit moment. Et après une année 2020 à l'arrêt, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les stars, pour BHE, leur agence, et pour les fans.

BTS favorisé, mais pas trop

Pour l'anecdote, les membres de BTS peuvent se sentir à la fois chanceux et floués par cette décision. Et pour cause, certaines célébrités issues de la musique classique ou des médaillés olympiques ont de leur côté vu leurs exploits être récompensés d'une exemption de service militaire. De même, le footballeur Heung-min Son - qui joue à Tottenham (Angleterre), n'a été contraint qu'à 3 petites semaines de service grâce à une victoire aux Jeux Asiatiques. Autrement dit, les chanteurs - qui ne comptent pourtant plus les records battus et les récompenses obtenues à travers le monde, auraient pu bénéficier d'une plus grande souplesse de la part du gouvernement.

Néanmoins, qu'ils se rassurent, la situation a encore le temps d'évoluer en leur faveur. En Corée du Sud, de nombreux politiciens sont désormais inquiets des possibles conséquences économiques d'un tel service militaire et militent pour la mise en place régulière d'exceptions. BTS n'a donc qu'une chose à faire pour espérer passer à côté de cette corvée : entretenir son succès et continuer à faire danser le monde entier.