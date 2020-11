Bronx : aviez-vous remarqué ce point commun avec Les Marseillais VS Le reste du monde 5 ?

Pendant le premier confinement, on a toujours pu compter sur Netflix. La plateforme nous vient aussi en aide durant ce reconfinement avec ses nouveautés comme Holidate, avec Emma Roberts et Luke Bracey, Voyage vers la lune, ou encore, dans un genre très différent, Bronx, le nouveau film d'Olivier Marchal. L'histoire ? Une guerre des gangs dans les quartiers Nord de Marseille et une rivalité entre Vronski (Lannick Gautry), un flic de la brigade antigang, et Costa (Moussa Maaskri), un chef de groupe de la BRB.

Quand Les Marseillais VS Le reste du monde 5 s'invitent dans Bronx

Au casting de Bronx, on retrouve donc Lannick Gautry et Moussa Masskri, mais aussi Kaaris, Jean Reno, Stanislas Merhrar, Catherine Marchal (Ici tout commence), Patrick Catalifo ou encore Barbara Opsomer, qui y fait ses premiers en tant qu'actrice. Mais l'ex-candidate de Secret Story 10 n'est pas le seul lien du film d'Olivier Marchal avec la télé-réalité.

Si vous suivez Les Marseillais VS Le reste du monde 5, sur W9, vous avez sûrement remarqué que le réalisateur de Bronx a tourné dans la villa de l'émission, située à Cannes (à 2h de Marseille en voiture environ) pour les scènes dans la maison des mafieux/trafiquants de drogue. Certains internautes ne sont pas passés à côté de ce petit détail, comme Netflix qui a décidé d'en jouer pour la promo du long-métrage : "Avec cette villa dans Bronx, c'était sûr que ça allait arriver : les problèmes", a posté la plateforme sur Twitter. Eh oui, les problèèèèèèmes comme dirait Julien Tanti !