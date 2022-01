Britney Spears pose (encore) totalement nue pour fêter sa liberté

Des images qu'elle a ensuite décidé de supprimer de son compte, sans expliquer pourquoi. Dans le passé, Britney Spears s'était confiée sur ses photos hot publiées sur ses réseaux. "Je suis venue au monde en étant nue et, honnêtement, j'ai le sentiment d'avoir depuis porté tout le poids de ce monde sur mes épaules, a-t-elle dans un premier temps confessé. Et j'ai désormais envie de me voir sous un jour plus lumineux. Nue. De la même façon que je suis arrivée au monde." avait-elle confié.

Un moyen aussi pour elle d'oublier les épreuves passées : "Quand je regarde ces photos, c'est incroyable de voir cet effet psychologique que cela a sur moi. En me voyant dans ma forme la plus pure, ça me prouve que la douleur, les blessures, les larmes, les lourds fardeaux... ne représentent pas qui je suis. Je suis une femme, magnifique et sensible, qui a besoin de se voir dans la forme la plus pure." avait ajouté la star.

Elle a bu du vin pour la première fois en 13 ans

Il y a quelques jours, Britney Spears partageait une autre "première fois" depuis la fin de sa tutelle : "Je viens de boire mon premier verre de vin rouge le week-end dernier. J'ai attendu 13 ans... C'est suffisamment long" avait-elle confié sur son compte Insta après avoir reçu des commentaires pas très sympa suite à la publication d'une vidéo où elle dansait. "Dans un monde où on a tous le droit de parler, de conduire, d'acheter de l'alcool, de faire la fête, d'avoir de l'argent liquide... Je m'excuse de m'être fait plaisir devant le public et de danser un peu moins vite. A quoi je pensais ??" a-t-elle écrit ironiquement. Bref, Britney Spears semble vivre sa meilleure vie et c'est ça le principal !