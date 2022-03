Britney Spears mariée en secret à Sam Asghari ? "Mon mari...", elle sème le doute

C'est peu dire que Britney Spears revit depuis la fin de sa tutelle qui était jusqu'à présent imposée et gérée par son père. Comme on peut régulièrement le découvrir sur ses réseaux sociaux, la chanteuse apparait clairement soulagée de pouvoir être de nouveau elle-même (quitte à surprendre avec certaines tenues sexy), mais également de pouvoir à nouveau dire ce qu'elle pense, notamment envers certains membres de sa famille comme Jamie Lynn, sa soeur.

Britney Spears en couple avec Sam Asghari

Surtout, grâce à cette liberté retrouvée, Britney Spears peut désormais pleinement s'épanouir sur le plan sentimental. Si elle est en couple depuis 2016 avec Sam Asghari, leur histoire n'a en effet pas toujours été simple, la faute à de nombreuses contraintes qui pesaient au-dessus de l'artiste.

Désormais libéré de ces différents soucis, le couple est donc plus heureux que jamais et aurait même décidé de passer à l'étape supérieure. Après avoir annoncé ses fiançailles avec son compagnon en septembre 2021, Britney Spears vient de laisser entendre que tous les deux se seraient mariés dans le plus grand des secrets cette semaine à l'occasion de leurs vacances en Polynésie française.

La chanteuse mariée en secret cette semaine ?

Ce jeudi 3 mars 2022, la chanteuse a dans un premier temps posté une belle photo d'elle au côté de Sam Asghari sur la plage afin de fêter l'anniversaire de ce dernier. Puis, en légende, elle a notamment écrit ceci, "Joyeux anniversaire à mon fiancé. Je t'aime tellement. Je veux fonder une famille avec toi. Je veux tout faire avec toi".

Jusque-là rien d'anormal, malgré une insinuation intrigante ? Oui, mais ce n'est pas terminé. A travers son post suivant, posté trois heures plus tard (le vendredi 4 mars 2022), elle a au contraire laissé entendre que son cadeau envers Sam aurait été de lui dire "oui". La raison ? Afin de légender une vidéo dans laquelle on aperçoit des bébés tortues de mer se diriger dans l'eau, Britney Spears a tout simplement déclaré, "Mon mari Sam Asghari m'a envoyé ça".

Une simple erreur de sa part ? Pour l'heure, le mystère reste entier étant donné qu'elle ne s'est pas expliquée dessus. Malgré tout, on a vraiment du mal à croire en un fail de Britney. Après tout, il suffit de faire un tour sur ses nombreux posts précédents pour découvrir qu'elle avait jusqu'à présent toujours parfaitement insisté sur le mot "fiancé", sans jamais se tromper. De fait, on a du mal à voir pourquoi / comment elle aurait mélangé les mots ici... A suivre !