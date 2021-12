Britney Spears : "Ses relations intimes étaient contrôlées", les révélations choc d'un ex-employé

La chanteuse était espionnée dans sa chambre, avait un téléphone sous surveillance et ne pouvait pas conduire ou utiliser sa carte bleue

L'ancien employé de la compagnie de sécurité a aussi souligné qu'il y avait un système d'écoute dans la chambre de Britney Spears. Au total, plus de 180 heures d'enregistrements auraient été récupérées, où on l'entend parler avec son compagnon et avec ses fils.

Son téléphone portable aussi était placé sous surveillance : ses messages, ses appels, ses notes, ses photos, son historique sur Internet... Tout était épié : "Son téléphone et ses conversations privées étaient souvent utilisés contre elle. Je sais qu'il est arrivé que Jamie dise à Britney : 'Pourquoi as-tu envoyé un message à cette personne ?'". Et la chanteuse avait aussi interdiction de conduire ou encore d'utiliser sa carte bleue pour s'acheter des sushis, des sneakers, un iPhone etc. C'était son père qui décidait quoi acheter.

"C'est une vie humaine qui a été torturée", "Ils ne la traitaient pas comme un être humain"... Les témoignages glaçants

Felicia Culotta, ancienne assistante de Britney Spears, a elle aussi témoigné dans le docu : "Je n'ai jamais parlé de ce dont nous avons été témoins. Nous avons signé ces accords de confidentialité et c'était difficile d'oser dire quoi que ce soit sachant que des personnes dans l'équipe de management de Britney pouvaient m'empêcher de gagner ma vie. Mais c'est important. C'est une vie humaine qui a été torturée".

"Cela m'a vraiment fait penser à quelqu'un qui était en prison", "et la sécurité a été mise en position d'être essentiellement les gardiens de la prison" a précisé Alex Vlasov, "Éthiquement, c'était très limite" parce qu'ils "ne la traitaient pas comme un être humain".

Et si à l'époque, il n'a rien dit, c'est parce qu'il ne savait rien de la tutelle : "J'ignorais tout sur la tutelle. C'était un concept inconnu. Tout ce que j'ai appris sur sa mise sous tutelle venait d'Edan Yemini. On nous a dit que c'était pour son bien. Que le but était de la protéger des mauvaises influences, de l'empêcher de perdre de l'argent et de lui permettre de conserver la garde de ses enfants. On nous disait toujours que c'était sa volonté".