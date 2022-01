Britney Spears vs Jamie Lynn : "Tu n'es qu'une vermine, une menteuse", la chanteuse s'attaque à sa soeur

Depuis quelques mois, Britney Spears est libérée de sa tutelle qui lui était imposée par son père depuis de nombreuses années. Un soulagement pour la chanteuse qui avait totalement perdu le contrôle de sa vie, jusque dans ses relations intimes, qui profite désormais de ce nouveau chapitre pour se lâcher et soulager ce qu'elle avait sur le coeur pendant si longtemps.

Britney Spears s'attaque aux mensonges de sa soeur

Ainsi, après avoir attaqué son père à l'origine de son mal-être et d'un sentiment d'exploitation, Britney Spears vient cette fois-ci de s'en prendre à Jamie Lynn, sa soeur. Alors que cette dernière a récemment publié ses mémoires dans lesquels elle en profite pour se dédouaner de son manque de soutien et s'attaquer au supposé comportement de la chanteuse, l'interprète de Baby One More Time a de son côté utilisé son compte Instagram pour partager sa colère.

"Le timing de ton livre est quand même incroyable, Jamie Lynn, a déploré Britney Spears dans un long post. Surtout quand tu sais très bien que le monde entier n'a aucune idée de ce qui m'était imposée. Mais voir toute ma famille, dont toi, oser dire que TU NE SAVAIS PAS ! Foutage de gueule !"

"Tu n'es qu'une vermine"

Puis, après avoir encensé le discours des animatrices de l'émission The Real qui remettaient en cause la sincérité de la démarche de Jamie Lynn avec son livre (extrait partagé sur son compte), Britney Spears a une nouvelle fois critiqué les mensonges balancés par sa soeur afin de redorer son image. "Le culot que tu as de vendre un livre et de raconter des conneries, alors que tu ne fais que de mentir comme tu avais déjà menti au sujet d'Alexa Nikolas [ex-partenaire de jeu de Jamie Lynn sur la série Zoé, qu'elle avait fait virer après l'avoir harcelée, ndlr]."

Lassé de voir sa petite soeur tenter de se donner le beau rôle dans l'histoire et d'échapper aux conséquences de ses actions passées, Britney Spears a ensuite déclaré, "Qu'est-ce que j'aimerais que tu passes par un détecteur de mensonges afin que tout le monde voit à quel point le mensonge est enraciné en toi. J'aimerais que Dieu tout puissant descende parmi nous et montre à tous que tu mens et que tu te fais de l'argent sur mon dos". Puis, comme si cela n'était pas suffisant pour comprendre que leur relation était désormais brisée, la star a conclu par : "Tu n'es qu'une vermine, Jamie Lynn".

Un message aussi fort que rare qui, pour l'anecdote, a été applaudi par Alexa Nikolas. La comédienne/réalisatrice - qui a récemment vu Jamie Lynn réécrire l'histoire de leur relation dans ses mémoires, a en effet déclaré sur Instagram, "Merci Britney. Tu es une source d'inspiration. (...) Tu m'as fait pleurer. Tu m'inspires moi et tellement d'autres".