Bridgerton : Simone Ashley revient sur les scènes de sexe, et ce n'était pas aussi cool que ce qu'elle avait pourtant dit précédemment

Au moment de faire la promo de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton diffusée l'an passé sur Netflix, Simone Ashley - l'interprète de Kate Sharma, assurait en mars 2022 qu'elle n'avait eu aucun problème avec le tournage de scènes intimes pour la série. "Je n'étais pas inquiète, avait-elle expliqué à Radio Times. J'ai toujours été sûre de moi, dans ma sexualité et dans mon corps." Puis elle avait ensuite ajouté : "Je savais que je pouvais m'exprimer s'il y avait une chose avec laquelle je ne me sentais pas à l'aise. Nous étions dans un environnement très safe".

Des scènes de sexe difficiles à tourner dans Bridgerton

Un an plus tard, et alors qu'une saison 3 est pourtant attendue ces prochains mois sur nos écrans, le sujet passionne encore et toujours la presse américaine. Aussi, à l'occasion d'une interview accordée au Sunday Times en ce mois de février 2023, la partenaire de jeu de Jonathan Bailey a de nouveau dévoilé les coulisses de ces fameuses séquences. Le twist ? Ses souvenirs ont visiblement quelque peu évolué avec le temps.

A en croire ses propos cette fois, l'enregistrement de toutes ces scènes de sexe - qui auraient été "bouclées en une semaine", aurait été plus compliqué psychologiquement qu'elle ne l'avait laissé entendre à l'époque. "Quand nous avons terminé le tournage de ces scènes pour Bridgerton, nous avons tous bu du champagne, a-t-elle reconnu. C'était comme si nous venions de tourner la partie la plus difficile de ces onze mois de tournage".

Une version qui peut étonner au regard de ses précédentes déclarations, mais qu'elle explique par la préparation mentale que ces scènes exigent. "Ça demande beaucoup de devoir se préparer à ça tous les jours, a assuré Simone Ashley. De s'assurer que l'on a assez dormi, que l'on a fait suffisamment ce qui était nécessaire pour être prêt".

On ne sait pas encore quelle place aura Kate Sharma dans les intrigues de la saison 3, mais on ne serait donc pas surpris d'y découvrir une réduction de telles séquences à l'écran au profit d'une mise en avant du couple Colin et Penelope.