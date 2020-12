Brice (Koh Lanta 2020) se confie sur les coulisses du conseil : "Il y avait une haine contre moi"

"J'ai ressenti de la haine", "de la jalousie"

C'est Alexandra qui a gagné Koh Lanta, les 4 terres alias Koh Lanta 2020, face à Brice. L'aventurier qui a remporté l'épreuve des poteaux et a choisi Alexandra plutôt que Loïc, espérant ainsi gagner, s'est confié à Télé Loisirs sur les coulisses du conseil. Le finaliste de l'émission animée par Denis Brogniart avoue avoir senti la haine et la jalousie de plusieurs aventuriers, même si cela ne s'est pas vu à l'écran : "Quand je choisis Alexandra, dans ma tête, je me dis : 'Tu as beaucoup de chance de gagner Koh Lanta'. A 90% j'étais suis sûr de gagner face à elle à ce moment-là. Mais quand j'arrive au jury final, c'est la douche froide. Je me rends compte qu'il y a une haine contre moi".

"C'est mon pire moment de l'aventure" a assuré Brice, "Certains aventuriers ont vraiment ragé sur ma personne. J'ai ressenti de la haine. On me reprochait d'avoir réussi à rester aussi longtemps dans l'aventure. J'ai senti de la jalousie. Je passe un sale moment". Face au jury final, où Marie-France n'a pas pu voter à cause de son départ en urgence en France, l'aventurier de Koh Lanta, les 4 terres se rappelle : "Je vois qu'ils encensent tous Alexandra. Moi personne ne me calcule. On me dit en gros 'Bravo tu as gagné les poteaux, mais tu as fait un Koh Lanta pourri'. Je suis dépité. Je me rends compte ce soir-là que j'ai perdu Koh Lanta. C'était assez violent".

"Je savais que j'allais perdre depuis 1 an" a-t-il donc affirmé, le tournage de Koh Lanta 2020 s'étant terminé en décembre 2019, "J'avais réfléchi aux votes. C'était tabou entre nous. On en n'a jamais parlé donc j'ai découvert des votes vendredi. Certains m'ont surpris...".

Brice (Koh Lanta 2020) avoue : "Je l'ai vraiment mal vécu"

Mais à l'écran, cette haine et cette jalousie ne s'est pas ressentie. Brice a donc expliqué : "Je n'ai pas encore revu l'émission de vendredi car on était trop heureux de se retrouver en coulisses". Mais "je l'ai vraiment mal vécu. Dans le jury final, ami ou pas, j'aurais voté au mérite. Certains ont voté avec le coeur, peut-être trop".

Le candidat qui fait partie des avants-après impressionnants de la saison au niveau du poids a même ajouté à propos de la victoire d'Alexandra : "Pour moi, celui qui gagne les poteaux mérite de gagner. Quand Denis Brogniart dit 'il n'en restera qu'un' pour moi c'est le dernier debout sur les poteaux. Après c'est la règle du jeu et je la respecte. C'est le jeu. Je reste bon joueur. Alexandra est une super gagnante mais évidemment que quand on gagne les poteaux, c'est dur de voir la victoire nous échapper derrière. Je n'ai pas réussi à avoir assez d'alliés à la fin de l'aventure car j'ai fait trop de stratégies. Mais pour moi Koh Lanta c'est un jeu et les stratégies en font partie".