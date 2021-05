Brahim Bouhlel en prison : les stars de Validé lui apportent leur soutien

Les fans de Validé attendent avec impatience la saison 2 de la série dont la date de sortie n'a toujours pas été annoncée. Lancée en mars 2020, la saison 1 avait fait un carton avec plus de 20 millions de visionnages via MyCanal. Dans la suite, c'est une nouvelle star montante de la musique qui sera au coeur des épisodes mais, malgré le cliffhanger sanglant, Saidou Camara et Brahim Bouhlel seront bien de retour. Ce dernier fait d'ailleurs beaucoup parler (et pas en bien) depuis un mois.

Au début du mois d'avril, Brahim Bouhlel, Zbarbooking et Hedi Bouchenafa ont fait un tollé en postant une "vidéo parodique" sur le peuple marocain sur les réseaux sociaux. Des images vivement critiquées sur le web... et qui ont mené à l'arrestation de Brahim Bouhlel et Zbarbooking, la star de En passant pécho ayant quitté le Maroc avant que l'affaire ne prenne de l'ampleur. Malgré ses excuses, Brahim Bouhlel a été placé en garde à vue puis jugé : la star de Validé a écopé de 8 mois de prison ferme.

Saidou Camara et Franck Gastambide soutiennent Brahim Bouhlel

Près de deux semaines après le verdict, Brahim Bouhlel vient de recevoir le soutien de deux stars de Validé. Mieux vaut tard que jamais comme on dit. C'est Saidou Camara alias William qui a décidé de soutenir publiquement son ami en postant une photo sur son compte Instagram. "Quand un frère merde on ne lui tourne pas le dos on le corrige. C'est ça la famille ❤️ force à mon frère @brvhym" a posté l'acteur.