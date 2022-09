Booba VS Magali Berdah : une enquête ouverte pour "pratiques commerciales trompeuses" et "escroquerie en bande organisée"

Après la plainte de Booba, une enquête ouverte sur la société de Magali Berdah

Rien ne va plus entre Booba et Magali Berdah. Le rappeur s'est clashé avec la boss de Shauna Events cet été, le duc de Boulogne accuse la boîte de la businesswoman d'arnaquer des internautes avec certains placements de produits d'influenceurs et de candidats de télé-réalité. Et alors que Cyril Hanouna a été contacté pour calmer les choses, l'animateur a ainsi invité l'artiste et sa chroniqueuse dans TPMP pour donner leurs versions, la dispute a dégénéré. Désormais, une enquête a été ouverte comme l'a annoncé FranceInfo ce 7 septembre 2022.

Une plainte a été déposée "par Elie Yaffa", le vrai nom de Booba, le "28 juillet" dernier pour "pratiques commerciales trompeuses" et "escroquerie en bande organisée". Cette plainte contre X "vise en réalité la société de la 'papesse' de la téléréalité, Shauna Events, domiciliée à Antibes". Le parquet de Grasse, dans les Alpes-Maritimes, qui a ouvert l'enquête, a chargé le commissariat d'Antibes de mener les investigations.

Sur Twitter, B2O avait lancé le hashtag #Influvoleurs, accusant plusieurs influenceurs de mensonges et d'arnaques dans de nombreux posts sponsorisés. Il a laissé les équipes de Complément d'enquête de France 2 avoir accès à sa plainte, et l'émission consacrée à cette affaire sera diffusée ce jeudi 8 septembre 2022 à 23h.

Booba a aussi transmis des messages de nombreux acheteurs qui "affirment, factures à l'appui, avoir commandé des articles avec des codes promotionnels d'influenceurs travaillant pour Shauna Events et n'avoir jamais reçu de colis ni revu leur argent, malgré plusieurs e-mails de relance. Si toutefois le produit leur était livré, il s'agissait d'une contrefaçon produite en Asie, disponible sur le site Aliexpress à un prix nettement inférieur à celui proposé par l'influenceur".

Le camp de Magali Berdah réagit : "Cela permettra de lever tout soupçon et toute calomnie"

Ivan Terel, l'un des avocats de Booba, a déclaré à FranceInfo : "On se réjouit de voir que les éléments dénoncés vont donner lieu à une enquête". Antonin Gravelin-Rodriguez, l'avocat de Magali Berdah, a de son côté répondu qu'il n'avait "pas de commentaire à faire à ce stade. Si Magali Berdah et sa société ont à répondre dans ce cadre, elles le feront en toute transparence. Cela permettra de lever tout soupçon et toute calomnie à l'égard de ces deux personnes, physique et morale".

"Magali Berdah accuse de son côté Booba de harcèlement et a obtenu l'ouverture d'une enquête. Celle-ci est ouverte au Pôle national de lutte contre la haine en ligne du parquet de Paris depuis le 1er juin, notamment pour 'menace de mort, harcèlement par un moyen de communication électronique, injure publique à raison de l'origine et du sexe'" a aussi précisé le média.

Booba a aussi porté plainte contre Marc Blata

L'interprète de OKLM a aussi déposé plainte contre "Marc Oceane Singainy Tevanin, alias Marc Blata, a été transmise au parquet de Pontoise, territorialement compétent", pour "pratiques commerciales trompeuses" et "escroquerie en bande organisée" concernant "ses activités de trading et de cryptomonnaie (NFT - jetons non fongibles)".