Booba VS Kaaris : B2O propose la paix à son ennemi, simple troll ou fin de la guerre ?

Booba VS Kaaris : le duc de Boulogne voudrait faire la paix et propose même à son ennemi de venir sur scène avec lui

Les deux rappeurs sont ennemis. Booba VS Kaaris, ça remonte à loin. Après une bagarre en plein aéroport d'Orly carrément, qui avait fait réagir les internautes sur les réseaux, les artistes avaient été condamnés (et l'amende avait fait rire B2O). Puis, Booba et Kaaris devaient s'affronter dans un octogone, mais tout n'était pas carré et le duc de Boulogne avait refusé le contrat de l'octogone. Kaaris avait lui aussi plusieurs fois refusé, avant que l'octogone tant attendu soit officiellement annulé. Et après la guerre, les stars pourraient finalement faire la paix.

C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre l'interprète de Variant dans une story Instagram. "Kaaris viens au show le 11 on fait Kalash et on a le vaccin contre le showvid-19 c'est plein à craquer" a-t-il posté, invitant ainsi son ennemi à venir à son showcase au Bridge à Paris, ce samedi 11 septembre 2021. Et en plus, il lui propose de partager la scène pour un featuring sur le titre Kalash ! Un feat. entre Booba et Kaaris est-il vraiment possible ? La paix va-t-elle être déclarée ?