Booba dit adieu aux albums physiques : le rappeur se concentre sur le streaming

"J'en fais plus des physiques"

Stop aux albums physiques ! Booba a lâché une véritable bombe sur Twitter en annonçant qu'il ne vendrait plus de disques "en vrai" : ses prochains projets, il ne les sortira plus que sur les plateformes de streaming. Et visiblement, ce n'est pas une blague mais bien la réalité. Le compte Twitter @PiraterieMedia a repéré la conversation d'un internaute avec le rappeur qui a récemment été banni d'Instagram. "J'en fais plus des physiques" écrit B2O, ajoutant : "C'était la dernière fois sur trône".