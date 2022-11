Bleach - Thousand-Year Blood War : l'anime enfin diffusé sur Disney+ en novembre ? On a la réponse

Par Quentin Piton Journaliste Séries - Ciné Journaliste spécialisé dans les séries, le cinéma, mais également les anime et mangas. Passe son temps à rêver d'Emma Watson, considère Olivier Giroud comme le GOAT et refuse de parler avec ceux qui sont contre la vérité absolue qui est : How I Met Your Mother est une meilleure série que Friends.

C'est le 10 octobre 2022 que TV Tokyo au Japon et Disney+ dans le monde ont commencé la diffusion de Bleach: Thousand-Year Blood War. Et pour la France ? A la surprise générale, les nouveaux épisodes n'ont toujours pas été proposés. Et si l'on se fie au calendrier de la plateforme de streaming, ce n'est pas en novembre que la situation évoluera, ce qui énerve de plus en plus les fans.

Maintenant que le mois des frissons est pass, il est temps de se tourner vers le calendrier #DisneyPlus du mois de novembre. pic.twitter.com/6h3KofxmG6 — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) November 2, 2022

vous commencez vraiment a nous les briser en bas a pas rpondre, c'est une dinguerie la communication chez vous, vous pouvez s'il vous plait encore une fois juste nous dire si y'aura bleach s'il vous plait ? — Mangaeurope (@mangaeurope) November 2, 2022

a devient vraiment chiant, mme si le problme vient pas d'eux ils pourraient au moins nous tenir informs — Louis lemook (@louisGauduchea1) November 3, 2022

Vous en avez pas marre de pas pouvoir poster quoi que ce soit sans recevoir une avalanche de question sur bleach, j'ai une solution super simple : REPONDEZ NOUS et on arrtera de spam tout vos post de question. Je vous jure a fonctionne — sicknesz | arrancars n16 (@sicknezs) November 2, 2022

@DisneyPlusFR ils en ont rien cirer mdrrr ils mettront tout quand les pisodes seront tous sortis ^^ — Setyl (@54setyl) November 2, 2022

Il manque Bleach l pic.twitter.com/Y0Gl5XTyTd — Lacam (@lacameuh) November 2, 2022

Je n'harcle plus Disneyplus pour Bleach, j'ai rsili mon abonnement et je regarde Bleach en dll. Rien d'illegal puisque non sortie en France. faites pareil. Quand Disney plus sortira les pisodes, la saison sera fini — Pro no stick ! (@shadmure92) November 2, 2022

Bon ne pas faire le simulcast de Bleach c'est une chose, on doit aller dans l'illgalit, pas grave, la commu anim est habitue.

Mais quel moment vous voulez pas mettre les pisodes de la premire srie dont vous avez priv toutes les autres vraies plateformes qualitatives? — Wendi Goh (@wendigoh666) November 3, 2022

Le pire c'est qu'ils font le simulcast en Angleterre et au Canada mais que dale en France alors qu'on est un gros vivier d'amateur d'anims et de fans de Bleach !! stratgiquement ils perdent de l'argent faire a — LeRageur (@LeRageur90) November 2, 2022

Et toujours la dernire roue du carrosse concernant Bleach en France ! C'est vraiment irrespectueux de vos clients ! — KingEdgar (@DokkanEd) November 2, 2022

Un snobisme frustrant, mais également incompréhensible. Si Disney+ n'est pas lié à Bleach, pourquoi ne pas le dire ? Et si la plateforme l'est mais connait des difficultés inattendues, pourquoi ne pas le signaler ? A l'heure où les plateformes de streaming ont été notamment pensées pour lutter contre le piratage, il est dommage de voir que la situation est justement en train de pousser les fans les moins patients à se ruer sur certains site illégaux pour ne pas se faire spoiler sur les réseaux sociaux...