Bleach : le retour de l'anime absent de Disney+ en France ? Peut-être pas, on vous explique

L'arc final de Bleach enfin adapté en anime

Dix ans après la diffusion du dernier épisode de l'anime et six ans après la publication du dernier tome du manga (le n°74), Bleach va faire son grand retour sur nos écrans. La nouvelle a en effet été annoncée à l'automne 2021, la série a été ressuscitée par TV Tokyo et le studio Pierrot afin de donner vie à Bleach: Thousand-Year Blood War.

De quoi s'agit-il ? Tout simplement de l'adaptation en anime de l'arc final du manga, qui n'avait jamais été produite à ce jour. Pour rappel, cet arc - intitulée en VF La Guerre Sanglante de Mille Ans, voit l'équilibre entre le Monde Réel et la Soul Society être mis à mal à la suite d'une disparition inquiétante d'hollows, tandis qu'un nouveau groupe, aussi mystérieux que dangereux (Vandenreich), fait son apparition dans l'histoire.

Et la bonne nouvelle pour les fans qui n'espéraient plus un tel miracle, c'est que cette suite tant attendue sera une nouvelle fois portée par les voix de Masakazu Morita (Ichigo), Noriaki Sugiyama (Uryuu Ishida) et de Fumiko Orikasa (Rukia Kuchiki). Autrement dit, la continuité et la nostalgie seront présentes pour notre plus grand bonheur.

Quelle diffusion pour les nouveaux épisodes ?

Une question se pose désormais : à partir de quelle date les nouveaux épisodes seront diffusés ? La réponse est : très bientôt. Et pour cause, c'est le 10 octobre prochain que TV Tokyo (Japon) débutera la diffusion de Thousand-Year Blood War - dont le nombre d'épisodes n'a pas encore été dévoilé. Et pour le reste du monde ? Viz Media l'a assuré, l'anime sera diffusé en simulcast sur Hulu aux USA et sur Disney+ pour tous les pays en-dehors de l'Asie.

Enfin presque tous les pays. Ce mercredi 5 octobre 2022, le compte Twitter français de la plateforme de Mickey a en effet dévoilé le planning des programmes à venir au sein de son catalogue dans les semaines à venir. Le twist ? A la surprise générale, la diffusion de Bleach n'y est pas indiquée. Une simple erreur ? A priori, la réponse est non. Interrogé à ce sujet par nos confrères de IGN, "Disney a répondu qu'ils n'avaient aucune info pour la France actuellement".

Une stratégie différente pour Disney+ France ?

Un véritable coup dur pour les fans, habitués à suivre leurs anime en direct avec l'émergence de plateformes spécialisées comme Crunchyroll, mais qui ne signifie pas pour autant que les ultimes aventures d'Ichigo ne seront jamais diffusées chez nous. Au contraire, la théorie du moment laisse entendre que Disney+ pourrait bien diffuser Bleach en France mais avec un certain délais.

Comme on peut le découvrir sur la plateforme qui vise un public familial, rares sont les programmes à débarquer uniquement en VOSTFR. Aussi, selon la rumeur, Disney+ FR serait prête à se passer du simulcast pour permettre à ses équipes de mettre en place un doublage français. A cet effet, on ne serait donc pas surpris d'apprendre que Bleach pourrait débarquer sur nos écrans avec quelques semaines de décalage vis-à-vis du Japon. A suivre.