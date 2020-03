Bleach de retour : l'arc final du manga ENFIN adapté en anime

Bleach bientôt de retour

En cette période compliquée de confinement et de coronavirus, on a une nouvelle qui devrait vous redonner le sourire. 8 ans après la diffusion de son dernier épisode, l'anime Bleach - l'adaptation du cultissime manga de Tite Kubo qui a pris fin en 2016, va faire son grand retour sur nos écrans. Et non, il ne s'agira pas d'un remake mais bien d'une suite.

En 2021, le manga fêtera en effet ses 20 ans. Et afin de célébrer cet anniversaire, le mangaka aurait réussi à motiver des studios à ENFIN adapter l'arc final de son oeuvre intitulé "La Guerre Sanglante de Mille Ans". Pour rappel, cet arc voit l'équilibre entre le Monde Réel et la Soul Society être mis à mal à la suite d'une disparition inquiétante d'hollows, tandis qu'un nouveau groupe, aussi mystérieux que dangereux (Vandenreich), fait son apparition dans l'histoire.

Plus d'info à venir

Malheureusement, il faudra patienter encore quelques jours avant d'avoir le droit à plus d'informations à ce sujet (Date de sortie ? Le Studio Pierrot sera-t-il toujours à l'animation ? Le casting vocal d'origine sera-t-il de retour ?). Selon un leak du nouveau Weekly Shonen Jump, c'est le 21 mars prochain que cette annonce devrait être officialisée en détail lors d'une conférence en ligne.

Néanmoins, le flou entourant ce projet n'empêche pas des milliers de fans à travers le monde de déjà célébrer la nouvelle. Tandis que la plateforme ADN vient de proposer gratuitement la découverte des deux premiers Arcs de la série, nombreux sont les internautes à partager leur joie sur Twitter.