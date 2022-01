Bleach : Tite Kubo harcelé par les haters, le mangaka fracasse "ceux qui n'ont aucun talent"

Tite Kubo victime de haters sur Internet

Œuvre emblématique dans le monde du manga, Bleach - qui a été publié de 2001 à 2016 au Japon (et par Glénat en France), ne cesse de faire parler de lui et continue de provoquer la fascination du public. Dernière preuve en date ? Après avoir imaginé un one-shot inédit pour les 20 ans des aventures de Ichigo, Tite Kubo croule aujourd'hui sous les messages de fans qui rêvent désormais de le voir écrire un nouvel arc.

Malheureusement, si le mangaka a donc régulièrement le droit à énormément de soutiens et de retours positifs, il n'échappe pas non plus aux haters. Entre ceux qui estiment que Bleach est surcoté ou ceux qui déplorent une baisse en qualité de son manga au fil des années, Tite Kubo n'est pas épargné par les moqueries, insultes et critiques.

Une situation connue par de nombreux autres créateurs mais à laquelle il vient de réagir. Probablement lassé de se retrouver au centre d'un tel harcèlement, Tite Kubo a en effet profité de son compte Twitter cette semaine pour s'adresser directement aux trolls de la plateforme.

Le mangaka contre-attaque avec véhémence

"Si vous êtes suffisamment talentueux pour dessiner quelque chose de plus intéressant que Bleach, alors devenez immédiatement mangaka, a-t-il dans un premier temps défié, intrigué à l'idée de découvrir de nouveaux talents. Si ce que vous faites est meilleur, ça pourrait même devenir un plus grand succès que Bleach. Et si vous dites que vous ne savez pas dessiner, alors travaillez dur pour devenir un éditeur qui saura conseiller les mangakas. Si vous avez un quelconque talent, vous serez les bienvenus".

Puis, après cette première mise en bouche en douceur, Tite Kubo est passé à la vitesse supérieure. Et pour le coup, c'est nettement plus violent. "Et à ceux qui n'ont aucun talent, ceux qui ne travaillent pas mais se plaignent constamment de leur situation injuste, ils ne savent rien faire d'autre que de gêner/critiquer ceux qui parmi nous travaillent durement", a déploré avec véhémence le créateur de Bleach, qui s'est ensuite lancé dans une image très spéciale, "Ils ferment leurs yeux et s'enferment dans une crevasse où ils vivent leur bouche grande ouverte afin de ne manger rien d'autre que de la pluie et de la poussière". Oui, on comprend mieux d'où vient l'attitude rebelle de Ichigo.

Un coup de gueule particulièrement rare dans le milieu, qui a été rapidement effacé. Probablement déçu d'être tombé dans la panneau de ces haters, Tite Kubo a finalement préféré supprimer ses tweets pour ne pas leur donner plus d'importance et éviter une polémique.