Bleach de retour : après le one-shot, un nouvel arc en manga ou... en anime ?

Qui a dit que l'été 2021 était nul et à oublier ? Certainement pas les fans de Bleach. Ce lundi 9 août, le Weekly Shonen Jump n°36/37 a célébré les 20 ans du manga avec... la publication d'un chapitre inédit. Oui, comme vous pouvez le découvrir légalement ici, Tite Kubo a accepté de replonger dans l'univers d'Ichigo à l'occasion d'un one-shot.

Bleach de retour avec un One-Shot

Un one-shot ? Vraiment ? Peut-être pas. Alors que l'histoire prend place quelque temps après les événements du manga initial, qui a pris fin en 2016, Tite Kubo n'a clairement pas fait les choses à moitié ici. Au contraire, plutôt que de simplement imaginer une intrigue classique censée jouer sur la nostalgie, il a profité des 73 pages qui lui ont été offertes pour mettre en place de nombreux enjeux.

Et tandis qu'au fil de la lecture il apparaît évident que le mangaka en a gardé sous le coude au moment de l'écriture et ne manque pas d'idées pour le futur, une suite semble être véritablement teasée lors de la dernière page. En effet, celle-ci met en scène un panneau avec le titre "Gokui Meimei-hen" en japonais, que l'on pourrait traduire par "Les nouveaux souffles de l'enfer". Or, on le sait, dans le monde des mangas, l'utilisation de "Hen" n'est pas anodine puisqu'elle est habituellement collée au titre d'un arc.

Une suite réellement possible ?

De fait, une question se pose désormais : l'histoire de Bleach va-t-elle réellement reprendre avec un nouvel arc narratif ? A l'heure actuelle, la réponse est... inconnue. A la surprise générale, ni Tite Kubo, ni le WSJ n'ont profité du nouveau magazine pour annoncer quoi que ce soit. La seule information confirmée à ce jour, c'est le lancement d'une exposition dédiée au manga à Tokyo au Hikarie Hall (bâtiment Shibuya Hikarie) du 18 décembre 2021 au 16 janvier 2022.

Un silence frustrant mais finalement logique. Après tout, les deux parties attendent peut-être d'analyser la réaction du public pour savoir si cela vaut réellement le coup de s'investir dedans ou si les lecteurs / fans ne sont pas emballés par une suite.

Pas de nouveau manga, mais un anime ?

Néanmoins, attention, rien ne dit qu'un tel arc pourrait réellement être mis en scène en manga. Premièrement, Tite Kubo n'a jamais totalement abandonné ce monde puisqu'il s'occupe depuis plus d'un an de Burn the Witch, une sorte de spin-off de Bleach. Aussi, il n'est pas idiot de penser que le mangaka n'a peut-être pas envie de travailler sur deux mangas en même temps qui exploiteraient un univers commun.

Deuxièmement, la nouvelle a été confirmée l'an passé, l'anime Bleach - arrêté en 2012, va prochainement revenir sur nos écrans, ce qui nous permettra d'assister à l'adaptation de l'arc La Guerre Sanglante de Mille Ans. Un événement qui a ému Kubo, lui qui n'imaginait pas voir son oeuvre revenir à la télévision.

Or, étant donné que le mangaka est extrêmement attaché à cet anime, l'idée de le voir écrire l'arc Les nouveaux souffles de l'enfer uniquement pour la série - ce qui lui ferait gagner du temps puisqu'il n'aurait pas de dessins à réaliser, n'a rien d'improbable. Cette annonce serait même un énorme coup de pub pour l'anime, qui reviendra 10 ans après la diffusion de son dernier épisode, et pourrait ainsi lui assurer un joli succès.

Enfin, il existe une troisième possibilité, Tite Kubo envisagerait uniquement ce nouvel arc au cinéma. On l'a vu ces derniers mois avec Demon Slayer - Le train de l'infini, Detective Conan - The Scarlet Bullet ou My Hero Academia - World Heroes, les films adaptés des anime cartonnent plus que jamais. Et ce n'est pas Dragon Ball Super - Super Héros, attendu l'an prochain, qui nous fera mentir.