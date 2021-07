My Hero Academia : bande-annonce 100% action et violence pour le film World Heroes

My Hero Academia débarque au cinéma

Les fans de My Hero Academia seront gâtés cet été. Tandis que la partie 2 de la saison 5 de l'anime vient de débuter au Japon (et sur ADN en France), la série va dans le même temps débarquer au cinéma. Le 6 août prochain, c'est le film My Hero Academia: World Heroes qui débarquera dans les salles obscures en Asie de l'Est.

Au programme ici ? Ce troisième film sera porté par une histoire inédite qui devrait parfaitement s'intercaler entre deux épisodes de la saison 5. Et pour cause, l'action se déroulera durant le stage de nos apprentis héros préférés et verra notamment une mystérieuse organisation de vilains - prête à détruire les personnes dotées de pouvoirs, semer le chaos dans le monde entier. A cette occasion, le désormais fameux trio Deku, Bakugo et Shoto fera la rencontre d'un jeune garçon très spécial qui pourrait bien s'avérer essentiel pour la survie de l'humanité.

Un film 100% action qui complète la saison 5

A l'heure actuelle, on ne sait pas s'il sera impératif de voir ce film pour comprendre la suite de l'anime (ça reste peu probable, notamment parce que World Heroes n'a encore aucune date de sortie à l'international pour le moment), mais on sait déjà que cette nouvelle aventure sera épique.

Ce lundi 19 juillet 2021, une bande-annonce a en effet été mise en ligne sur les réseaux sociaux (voir dans notre diaporama). Et au regard de ces nouvelles images, on comprend vite que l'ambiance sera totalement différente de la série. Là où l'anime prend son temps pour développer la psychologie des personnages, leurs évolutions, leurs transformations... World Heroes axera principalement son histoire sur l'action et la mise en scène des nouvelles techniques de nos héros. On aperçoit ainsi Izuku maitriser parfaitement son nouveau pouvoir (Black Whip).

Autrement dit, porté par une réalisation plus dynamique qu'à la télé, attendez-vous à des combats explosifs de tous les instants et à découvrir des personnages prêts à tout donner pour se débarrasser de nouvelles menaces. Si vous trouviez que le début de la saison 5 de My Hero Academia manquait d'enjeux et de moments forts, ce film devrait vous combler !