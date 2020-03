Bleach de retour : Tite Kubo surpris et ému, le mangaka se confie

Vous voulez une bonne raison de rester chez vous durant le confinement ? Une fois l'épidémie de coronavirus derrière nous, la production de l'arc final de Bleach version anime pourra enfin débuter. En effet, cela vient d'être annoncé, près de 8 ans après la diffusion du dernier épisode, "La Guerre Sanglante de Mille Ans" va finalement être adapté sur le petit-écran.

Tite Kubo surpris par le retour de Bleach

Un soulagement pour des millions de fans, mais également pour Tite Kubo, le mangaka. Dans le nouveau Weekly Shonen Jump, le papa de Ichigo a tout simplement révélé qu'il n'aurait jamais imaginé cela possible tant l'anime, à l'inverse de son manga, a connu quelques difficultés.

Après avoir confié, "Il s'est passé tellement de temps [depuis la diffusion du dernier épisode] que tout le monde avait probablement oublié l'anime. Je l'avais moi-même oublié", l'auteur a révélé avec émotion, "Je m'étais fait à l'idée que l'arc "La Guerre Sanglante de Mille Ans" ne serait jamais adapté. Donc je n'imaginais pas que, pour les 20 ans de Bleach, cela entrerait en projet d'animation". Une nouvelle preuve que rien n'est impossible dans le monde du manga (poke un certain Luffy et sa quête).

Nouveau rôle excitant pour le mangaka

Surtout, Tite Kubo s'est également confié sur une autre belle surprise à venir. En plus de Bleach, c'est son manga en one-shot Burn the Witch qui aura le droit à une suite ET sa propre adaptation cet été. Et là encore, il ne s'y attendait pas : "Il va aussi y avoir la poursuite de Burn The Witch, chose que je n'avais pas prévue. J'avais simplement montré mes idées à ma famille et mes proches par simple curiosité".

Or, comme il l'a ensuite précisé, "mon éditeur a vu ça et m'a dit de tout écrire et de l'animer. Donc pour la première fois, je vais dessiner un manga et les designs d'un anime en même temps. Je pense que ça sera intéressant à voir et surtout un résultat satisfaisant".

Petite précision toutefois, il ne devrait pas s'agir ici d'une série animée mais bien d'un film d'animation. Qu'importe, on est les plus heureux.