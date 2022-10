"Le meilleur animé est de retour" : les fans de Bleach hallucinent devant la qualité de l'épisode 1 du nouvel anime

Cette date était cochée dans l'agenda de tous les fans de Tite Kubo depuis déjà plusieurs mois : c'est ce lundi 10 octobre 2022 que TV Tokyo a débuté la diffusion de Bleach: Thousand-Year Blood War. De quoi s'agit-il ? Dix ans après l'animation du dernier épisode de l'anime qui avait été lancé en 2004, le studio Pierrot a tout simplement décider de ressusciter la série afin d'adapter l'arc final du manga.

Bleach enfin de retour en anime

Pour rappel, cet arc - intitulé en VF La Guerre Sanglante de Mille Ans, voit l'équilibre entre le Monde Réel et la Soul Society être mis à mal à la suite d'une disparition inquiétante d'hollows, tandis qu'un nouveau groupe, aussi mystérieux que dangereux (Vandenreich), fait son apparition dans l'histoire.

Un retour très attendu des fans qui désespéraient logiquement d'assister à la suite / conclusion de cette histoire, d'autant plus que dès l'annonce du projet, il a été promis que les choses seront faites avec soin et respect envers le manga. Tandis que le réalisateur Tomohisa Taguchi (Persona 3) s'est entouré du casting vocal original composé de Masakazu Morita (Ichigo), Noriaki Sugiyama (Uryuu Ishida) ou encore de Fumiko Orikasa (Rukia Kuchiki), l'équipe créative a assuré qu'elle allait prendre son temps pour adapter ces derniers chapitres qui seront ainsi découpés en 4 parties (cours). Traduction ? Le studio Pierrot n'a pas l'intention de bâcler le travail et s'assurera de nous offrir la meilleure animation possible.

Les fans hallucinent devant l'épisode 1

Et si l'on se fie aux premières réactions sur les réseaux sociaux, le travail effectué sur Bleach - Thousand-Year Blood War semble déjà convaincre tout le monde. Que ce soit l'animation, les graphismes, la mise en scène, la musique - et bien évidemment l'évolution des personnages, cet épisode 1 a mis tout le monde d'accord et cette suite s'annonce déjà comme LE gros carton de cette fin d'année. Un bel exploit après tant d'années d'absence et alors même que la concurrence est rude cet automne (saison 1 de Spy x Family, saison 6 de My Hero Academia, saison 1 de Blue Lock, saison 1 de Chainsaw Man).

"Plus de 10 ans sont passés depuis la fin de Bleach pour enfin revenir à pleine puissance avec un épisode insane. Juste voir le Bankai et le Getsuga Tensho de Ichigo m'a fait frissonner, sans oublier l'ost incroyable" peut-on lire sur Twitter, tout comme, "L'épisode de Bleach était GARGENTUESQUE bordel, j'ai pas les mots, c'est un putain de film sur 24 min et on aura ça chaque lundi, j'vais chialer", "Très bon premier épisode pour Bleach qui fait un retour fracassant. On a le droit à un niveau visuel encore jamais égalé dans le monde de l'animation et une bande-son qui reste la plus incroyable dans son domaine" ou encore "Après 10 ans d'attente le meilleur animé est de retour pour tout casser, préparez vous ça va décoiffer".